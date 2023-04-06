В Росії впав безпілотник на території московського заводу, який виготовляє системи ППО

В Росії під Москвою 5 квітня просто на території заводу "Факел" впав безпілотник. Примітно, що підприємство займається виробництвом ракет для Протиповітряної оборони.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ. Зазначають, що інцидент стався у місті Хімки Московської області, інформує 24 Канал.

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Безпілотник впав на території заводу

Саморобний безпілотний літальний апарат, оснащений камерами, впав на території заводу "Факел" у місті Хімки Московської області,

– повідомляють ЗМІ.

Підприємство виробляє системи протиповітряної оборони "Тор" та "С-400" та модернізує "С-300" та "Осу".

Дрон розмірами 30 на 30 сантиметрів, схожий на кустарно зібраний квадрокоптер, виявили охоронці при обході території підприємства. Зазначають, що на корпусі було закріплено кілька камер.

Пропагандисти пишуть, що попередньо дрон упав через "глушилки зв'язку". І, мовляв, його конструктора уже шукають правоохоронці.

Безпілотники на Росії падають часто