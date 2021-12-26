У Росії на трасі зіштовхнулися понад 30 авто: епічне відео

26 грудня 2021 , 12:23
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Джерело:

ТАСС

Масштабна автотроща сталась 26 грудня на одній з доріг Башкирії. Не розминулись близько 30 автомобілів: одна людина загинула, щонайменше 5 опинились у лікарні.

Російські правоохоронці повідомили, що через автотрощу рух трасою Уфа – Оренбург перекритий. Допомогу багатьом постраждалим надають прямо на місці аварії.

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Один з постраждалих – у важкому стані

У МОЗ Башкортостану розповіли, що один з потерпілих перебуває у вкрай важкому стані. Ще четверо – у стані середньої тяжкості. Поки що з ними працюють медики, які встановлюють остаточні діагнози.

У Башкирії – проблеми на дорогах через негоду

У Башкирії – зараз дуже складна дорожня ситуація через негоду: заметілі та сильні пориви вітру. Рух для пасажирських автобусів, вантажних автомобілів, маршруток, легкових таксі обмежений на ділянках кількох трас.

Також на дорогах застрягли понад 30 вантажівок та легковиків. У найбільш проблемні райони 

Дивіться відео масштабної автотрощі / Відео з інстаграму:

У ДТП потрапили близько 30 машин / Фото "КП"

Коротко про велику аварію у Башкортостані:

  • Зіткнення багатьох автівок спричинила низова заметіль 26 грудня.
  • Аварія сталась на 49 кілометрі траси Уфа – Оренбург, поблизу селища Олександрівка.
  • Деякі ділянки на федеральних трасах були повністю перекриті.
  • У аварію потрапили 4 вантажівки та більше ніж 2 десятки легковиків.
  • Відомо про щонайменше 1 загиблого.
Автор: Ірина Пундор