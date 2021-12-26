У Росії на трасі зіштовхнулися понад 30 авто: епічне відео
Джерело:ТАСС
Масштабна автотроща сталась 26 грудня на одній з доріг Башкирії. Не розминулись близько 30 автомобілів: одна людина загинула, щонайменше 5 опинились у лікарні.
Російські правоохоронці повідомили, що через автотрощу рух трасою Уфа – Оренбург перекритий. Допомогу багатьом постраждалим надають прямо на місці аварії.
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Один з постраждалих – у важкому стані
У МОЗ Башкортостану розповіли, що один з потерпілих перебуває у вкрай важкому стані. Ще четверо – у стані середньої тяжкості. Поки що з ними працюють медики, які встановлюють остаточні діагнози.
У Башкирії – проблеми на дорогах через негоду
У Башкирії – зараз дуже складна дорожня ситуація через негоду: заметілі та сильні пориви вітру. Рух для пасажирських автобусів, вантажних автомобілів, маршруток, легкових таксі обмежений на ділянках кількох трас.
Також на дорогах застрягли понад 30 вантажівок та легковиків. У найбільш проблемні райони
Дивіться відео масштабної автотрощі / Відео з інстаграму:
Коротко про велику аварію у Башкортостані:
- Зіткнення багатьох автівок спричинила низова заметіль 26 грудня.
- Аварія сталась на 49 кілометрі траси Уфа – Оренбург, поблизу селища Олександрівка.
- Деякі ділянки на федеральних трасах були повністю перекриті.
- У аварію потрапили 4 вантажівки та більше ніж 2 десятки легковиків.
- Відомо про щонайменше 1 загиблого.