Місцевих нема де ховати: у росії цвинтарі заброньовані під учасників "спецоперації"

росіяни так впевнені у власній "перемозі" на війні, що вже навіть бронюють місця на цвинтарі для військових. Через це звичайним місцевим ніде ховати померлих родичів.

У Рязані місцевим мешканцям відмовляють у місцях на цвинтарі, бо ті вже заброньовані. Про це журналістам 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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росіяни платять шалені гроші, щоб поховати рідних біля рядів

Помер дід, ветеран праці та Афганістану. Мали поховати разом із бабкою, яка вже давно померла. Місце було зарезервоване. Але у похованні відмовили. Всі місця заброньовані під учасників "спецоперації". На всіх кладовищах військовий резерв,

– розповіли розвідники.

Працівники ритуальних послуг пропонують поховати померлих "десь біля рядів". За таку "розкіш" вимагають 150 тисяч рублів. За 10 тисяч тіло можуть засипати у братській могилі. Цей варіант не такий вже й поганий для росіян. Адже у них є нова проблема – величезні ціни на труни.

Рідні військових розкупили найдешевші труни за 4 – 5 тисяч рублів. Для звичайного населення залишилися лише покращені варіанти, які стартують від 15 тисяч рублів. Тому братська могила – можливість зекономити гроші, яких в росіян і так нема.

Що відомо про втрати російської армії в Україні

Величезна за кількістю особового складу й техніки російська армія зазнає в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 100 путінських солдатів, ворожі танки, РСЗВ, артилерійські системи, дрони та іншу техніку.

Загалом "друга армія" світу втратила в Україні 38 850 бійців.

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