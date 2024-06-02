Карма наздоганала: вантажівка зі снарядами для РСЗВ потрапила в масову ДТП у Росії
У Росії вантажівка зі снарядами для системи залпового вогню потрапила до масової ДТП. Це сталося у Володимирській області країни-агресорки.
Відомо, що внаслідок інциденту постраждало декілька людей. Про це повідомляють у росЗМІ, інформує 24 Канал.
Дивіться також "Дощ із уламків": Бєлгород зазнав атаки, є руйнування
У Росії вантажівка зі снарядами для РСЗВ потрапила у ДТП
В російських медіа повідомляють, що аварія сталася 31 травня на трасі М7 Волга.
За попередніми даними, кілька вантажівок Міноборони перевозили снаряди для РЗСО "Ураган",
– йдеться в повідомленні.
Водій одного з КАМАЗів, якому за даними 61 рік, не витримав дистанцію від вантажівки напарника, що їхала попереду, і в'їхав у неї. Повідомляється, що від удару перший автомобіль протаранив Ларгус, який їхав попереду, а той влетів у 2 інші автомобілі.
Серйозних травм зазнав винуватець ДТП, його госпіталізовано із закритим переломом грудини та ніг. Жінка, яка сиділа за кермом одного з легковиків, також отримала травму голови і була доставлена до лікарні. У повідомленні російських медіа повідомляється, що снаряди не були зведені та не здетонували та їх "відвезуть у місце призначення".
Оператор пропагандистів підірвався на міні у Вовчанську: коротко
- Наприкінці травня стало відомо, що оператор всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) поранений. Чоловік підірвався на міні у Вовчанську Харківської області.
- Йдеться про Алєксандра Пушина, якого було поранено осколком у ногу під час підготовки репортажу про "наступ російських військ".
- Відомо, що російський "військкор" Євгена Піддубний разом з Пушиним супроводжували російських військовослужбовців у Вовчанську, коли оператор отримав поранення.