Росії важко продавати нафту і без ембарго, – Фурса

Росіянам дуже важко продати нафту, яка в них є. Вони вже навіть продають нафту зі знижкою майже 50% покупцям з Індії.

Однак згодом найбільша нафтопереробна компанія Індії відмовилась від російської нафти. Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

До слова Не буде миру без повного ембарго на нафту і газ із Росії, – Зеленський до європейців

Вже й були новини про затоварювання складів, що призводило до зупинки певних нафтопереробних заводів.

Тепер і найбільший у світі швейцарський трейдер відмовився від нових контрактів з Росією.

Власне тому у росіян виникають проблеми з тим, щоб цю нафту продати, навіть без ембарго з боку Європейського Союзу,

– зазначив Фурса.

Нафтова галузь Росії помре

Якщо таки ЄС запровадить повне ембарго на постачання нафти, це матиме для Росії важкі наслідки. Насамперед, галузь почне помирати. Крім цього, почнуть звільнятися люди.

"Наразі економіка та російський бюджет тримається на плаву через нафтогазові доходи. Навіть якщо половину з цих доходів забрати, це вже матиме суттєвий вплив на економіку Росії", – наголосив Фурса.