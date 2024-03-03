Ліквідовували бойовиків, що "фінансуються з-за кордону": в Інгушетії пів доби тривала КТО

Увечері 2 березня у російській Інгушетії повідомляли про стрілянину. За даними місцевих телеграм-каналів, силовики ліквідували "бандитів, які належали до терористичної групи та фінансувалися з-за кордону".

Раніше про стрілянину в Інгушетії повідомляли російські ЗМІ. Тоді було невідомо, ким були люди, в яких стріляла ФСБ. Наразі оприлюднили нові деталі, передає 24 Канал.

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Активну фазу операції завершено

У місті Карабулак в російській Інгушетії з вечора суботи проходили "активні заходи з нейтралізації бойовиків".

В Інгушетії ФСБ проводило КТО / Фото із відкритих джерел

За попередньою інформацією, шестеро бойовиків, які вночі засіли у квартирі одного з будинків в Інгушетії, ліквідували. Повідомляється, що активну фазу КТО станом на зараз призупинено.

В Інгушетії проводилася КТО: дивіться відео

Водночас росЗМІ зазначають, що жертв серед правоохоронців немає.

Бій із терористами в Карабулаку завершено, втрат серед цивільного населення та силовиків немає. Попередньо, всі бандити входили в терористичну групу, яка фінансувалася з-за кордону,

– запевняють місцеві телеграм-канали.

Російська ФСБ ліквідовувала так званих "бойовиків": дивіться відео

Втім, наразі є інформація, що під час перестрілки все ж загинув цивільний чоловік. Згідно з оприлюдненими даними, він був звичайним перехожим, його особу наразі не встановлено.

Зауважимо, що офіційного підтвердження щодо загибелі чоловіка станом на зараз повідомлено не було.

У Карабулаку пів доби тривала КТО: дивіться відео

Зокрема, поранення отримали троє силовиків. Один із них, 41-річний співробітник МВС, доставлений до лікарні з пораненням вуха. Ще у двох осколкові поранення.

Що відомо про так званих "терористів"

За даними росіян, підозрювані планували теракти у місцях масового скупчення людей. Деякі ЗМІ називали ймовірних бойовиків – причетними до "Ісламської держави".

В Інгушетії ФСБ ліквідувало "бойовиків": дивіться відео

Один із бойовиків перебував у розшуку за напад на співробітників правоохоронних органів навесні 2023 року.

Що цьому передувало