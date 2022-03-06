В Росії величезна проблема, – генерал-майор СБУ прокоментував брак сил ворога

Росія формувала військові частині протягом останніх років. Крім того, декілька останніх місяців країна-агресорка формувала сили, яким зараз дають відсіч в Україні.

Про це в ефірі 24 каналу заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Наразі у влади Росії є вибір.

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Або країна-агресорка вводить залишки своїх військових резервів (це від 15 до 20% того, що ми бачили перед наступом, або оголосить часткову або повну мобілізацію.

У Росії насправді величезна проблема. Росії треба ухвалювати рішення,

– зазначив Ягун.

Він пояснив, мобілізація росіян означатиме визнання того, що країна не спроможна силами кадрових військових розв'язати те питання, яке вона ставила перед міністерством оборони. Це може потягнути за собою більші проблеми, ніж ми зараз бачимо.

Водночас Росія не зможе злагодити роботу мобілізованих, а також знайти озброєння тощо. Чимало зброї ворога, яку завезли в Україну – вже не підлягає використанню. Її або знищили, або пошкоджено, або забрали як трофей.

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