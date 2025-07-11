У Росії вибухнув трубопровід, що забезпечує її ВПК у 3 областях, – джерела

У Росії ввечері 10 липня стався вибух на трубопроводі, що забезпечує військово-промисловий комплекс. Він обслуговує підприємства у 3 областях Росії.

Йдетья про трубопровід у місті Лангепас, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Туменської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела у ГУР.

Дивіться також Сили оборони уразили в Росії авіазавод і підприємство з виготовлення ракет

Що відомо про трубопровід, що вибухнув у Росії?

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок спецоперації було знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях. Потужний вибух далі супроводжувався масштабною пожежею.

За інформацією джерела, пропускна здатність ураженого газогону – 2,6 мільярди метрів кубічних природного газу на рік. А з огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 кілометрів), у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 метрів кубічних газу.

Враховуючи ціну у 350 доларів за 1000 метрів кубічних газу, лише одномоментні втрати для росіян склали 1,3 мільйона доларів США.

Співрозмовник у ГУР оцінює час, необхідний на відновлення трубопроводу у близько 1 місяць. Пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад та призведе до зменшення об’єму постачання газу на вказаний період до 25 мільйонів метрів кубічних.