У росії видали новий маразм про події в Україні – кажуть, що запобігли "великій світовій війні"

Країна-агресорка, яка почала війну проти України, загрожує всьому світу голодом та вбила тисячі цивільних, видала чергову обурливу заяву. Ба більше, голова держдуми росії в'ячеслав володін вважає, що його країна "запобігла великій світовій війні".

Маразматичну заяву він підкріпив неіснуючими фактами та вигадками. Все як любить середньостатистичний мешканець росії.

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Цинічна заява володіна

Голова російської держдуми відкинув припущення про те, що світ зараз перебуває на порозі великої війни, наголосивши, що цю небезпеку було запобігло військовій спецоперації, яку росія розпочала в Україні.

Він зазначив, що українські війська "були вже стягнуті до кордонів Донбасу, і все це могло закінчитись гуманітарною катастрофою, величезною кількістю жертв".

"І це могло призвести взагалі до найгіршого – світ фактично міг стати перед прірвою, перед порогом початку великої війни", – сказав володін.

Щоправда, володін чомусь "забув" згадати про:

37 200 ліквідованих російських загарбників, які прийшли вбивати та нищити українців. Лише за останню добу наші бійці знешкодили 300 росіян.

345 дітей, які загинули в Україні внаслідок російської агресії. Ще понад 644 дітей поранені.

Щонайменше 4 731 мирну людину, яку окупанти вбили. На жаль, статистика буде оновлюватися.

Крім того, через агресію росії чимало країн світу може зіштовхнутися з глобальним голодом. Але ані це, ані зруйновані долі мільйонів людей країну-агресорку ніколи не цікавило.

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