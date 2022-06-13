У Росії відродили "перегони на лафетах"

У 80-ті генсеків СРСР ховали один за одним. Це називалось "перегони на лафетах" – на колісну пару від гармати (лафет – Lafette) клали чергового генсека і перед мавзолєєм проганяли по Москві.

Нове прочитання "класики"

Зараз в росіян ховають військових простіше. Лафет ще треба заслужити – здебільшого стара "Газель" привозить в якісь *бєня чергового ваньку, якого в місцевому Домі Культури відспівають.

На місцеву школу повісять чергову табличку героя, назвуть якусь задрипану вулицю-тупік його іменем. Ну, власне і все.

Поховання замкомандира окремої бригади спєцназу капітана Віталія Кокоріна / РосЗМІ

На пафосі

Взимку та восени ховали поміж калюж, гівна та атрибутів російського роздоріжжя.

Але треба відмітити – коли ще лежить сніг, то все виглядає окей.

Так само, коли все заростає травою чи починають квітнути квіти. Тоді російська глибинка виглядає ще більш менш окей. Асфальту і так нема, але буйна зелень якось відволікає.