У Росії відродили "перегони на лафетах"
Джерело:фейсбук Антона Павлушка
У 80-ті генсеків СРСР ховали один за одним. Це називалось "перегони на лафетах" – на колісну пару від гармати (лафет – Lafette) клали чергового генсека і перед мавзолєєм проганяли по Москві.
Нове прочитання "класики"
Зараз в росіян ховають військових простіше. Лафет ще треба заслужити – здебільшого стара "Газель" привозить в якісь *бєня чергового ваньку, якого в місцевому Домі Культури відспівають.
На місцеву школу повісять чергову табличку героя, назвуть якусь задрипану вулицю-тупік його іменем. Ну, власне і все.
Поховання замкомандира окремої бригади спєцназу капітана Віталія Кокоріна / РосЗМІ
На пафосі
Взимку та восени ховали поміж калюж, гівна та атрибутів російського роздоріжжя.
Але треба відмітити – коли ще лежить сніг, то все виглядає окей.
Так само, коли все заростає травою чи починають квітнути квіти. Тоді російська глибинка виглядає ще більш менш окей. Асфальту і так нема, але буйна зелень якось відволікає.
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