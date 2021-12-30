У Росії на вивчення зла та пекла витратили понад 700 тисяч рублів

Російська академія наук відзначились досить дивними науковими дослідженнями. Так, на вивчення понять "зло" та "пекло" витратили понад 700 тисяч рублів. РАН замовила ще кілька праць про місце для перебування грішників.

Одразу 742 тисячі рублів Інститут філософії РАН витратив на дослідження у назвах яких фігурували слова "зло" та "пекло". В Академії наук запевняють, що діяли згідно з законом.

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Дані про витрати РАН є на сайті держзакупівель

Як свідчать дані з сайту держзакупівель, договір щодо фінансування дослідження "Чи є злом існування пекла" виконали у жовтні 2021 року. Єдиним постачальником послуги вказаний доцент з Воронезького державного медичного університету Ігор Гаспаров.

На що ще витрачав гроші Інститут філософії РАН:

667 тисяч рублів – на виконання наукової роботи "Алексіус Майнонг та австрійська філософія XIX — початку XX: Основні ідеї та пізньосхоластичне коріння";

742 тисячі рублів на дослідження "Берисна свобода та проблема пекла";

686 тисяч рублів – на дослідження "Реляційний вимір проблеми зла та містична теодицея".

В Інституті філософії кажуть, що нема чого дивуватись. Дослідники, які вивчають пекло, цілком справедливо виграли гранти.

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