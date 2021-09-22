У Росії військовий літак зник з радарів: найімовірніше, він розбився

Біля російського міста Хабаровськ 22 вересня загадково зник з радарів військовий літак Ан-26. На його борту було 6 членів екіпажу.

Попередньо, літак міг розбитися. Сигнал з літаком зник приблизно за 40 кілометрів від Хабаровська.

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Припускають, що літак міг розбитися у Великохехцирському природному заповіднику, неподалік від аеропорту "Хабаровськ-Новий". У тому районі повітряне судно зникло з радарів, а екіпаж більше не виходив на зв'язок.

На пошуки зниклого Ан-26 направили вертоліт. У російському МНС сказали, що пошуки ускладнюються через низку факторів, зокрема:

погана погода;

темний час доби.

За оцінкою авіадиспетчерської служби, метеоумови у районі зникнення Ан-26 були нелітні, видимість становила менше ніж 2 кілометри.

Що відомо про літак

Авіасудно належить компанії "Льотні перевірки та системи". Він пропав під час технічного польоту з перевірки наземних засобів зв'язку.