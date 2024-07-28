Не сподобалося обслуговування: у Росії "герой СВО" спробував підпалити кафе з людьми

В Росії чоловік у військовій формі спробував підпалити кафе, тому що йому не сподобалася одна із страв. Власне, сам інцидент стався в Свердловській області.

Під час затримання він кричав, що є учасником війни в Україні. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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В Росії "герой СВО" спробував підпалити кафе

За даними російських телеграм-каналів, у мережі поширилося відео, як до кафе "Товста креветка" у місті Ревда, що у Свердловській області, підходить чоловік у камуфляжі. На кадрах видно, що він виливає щось із каністри біля входу до будівлі.

Згодом із будівлі виходить чоловік, який затримує палія.

В місцевих ЗМІ зазначають, що подія сталася декілька днів тому, а саме 25 липня. Як вказують в тамтешніх медіа, чоловік у військовій формі прийшов до закладу та замовив дві нарізки – рибну та фруктову. Друга йому нібито не сподобалася. Тоді чоловік почав лаятись та кричати.

Вказується, що після цього, охоронці вигнали невідомого, але він придбав каністру з бензином та прийшов підпалювати кафе. В російських ЗМІ зазначили, що спершу чоловіка відвезли до поліції. А вже потім його забрали військові. Як повідомляється, затриманий – учасник війни в Україні.

В Росії "герой СВО" спробував підпалити кафе з людьми: дивіться відео