Також вона мало не зарізала свою восьмирічну дочку, запідозривши чоловіка в зраді. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

Дивіться також Скелети під ковдрами: як російська мама три місяці жила з трупами своїх дітей

Як російська мама розправилася із молодшою донечкою та ледь не вбила ще одну

У російському телеграм-каналі зазначили, що 34-річна Юлія А. з Курагіно спалахнула ревнощами до свого чоловіка. Так, жінка була впевнена, що у нього є роман на стороні і він збирається кинути її з трьома дітьми.

Після того, як чоловік пішов на роботу, жінка вдалася до жорстоких дій. Вона взяла сокиру і кілька разів ударила нею молодшу 3-річну Лізу. Відомо, що маля загинуло на місці. Потім жінка схопила ніж і полоснула по горлі старшу, 8-річну Леру. Повідомляється, що дівчинка вижила лише дивом. В Юлії була ще 6-річна донька, однак, до неї вона не добралася.

Після жорстокої розправи вона сама зателефонувала подрузі і зізналася у вбивстві. Зараз жінку затримали та допитують. Однак, зазначається, що свідчення, які вона дає, плутані. Як зазначили в телеграм-каналі, можливо, вона перебуває у стані шоку. Наразі слідчі розбираються, що насправді штовхнуло жінку на шалену жорстокість. Попередньо, на психічні розлади вона не страждає.