У Росії визнали рух "колумбайн" терористичним

Верховний суд Росії визнав рух "колумбайн" терористичним. За участь у діяльності відповідних організацій там тепер каратимуть ув'язненням.

Згідно з рішенням суду, "колумбайн" є терористичною організацією з розвиненою структурою. Тому її діяльність заборонили на території Росії.

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За участь в організації хочуть карати довічним ув'язненням

Верховний суд Росії задовольнив клопотання генпрокуратури про те, щоб визнати "колумбайн" терористичною організацією. У рішенні суду йдеться про те, що "колубмайн" має чітку схему управління в мережі Інтернет.

За даними генпрокуратури, в соцмережах інснує низка тематичних груп. Ідеологією організації назвали насилля та загибель людей, як засіб для досягнення поставлених цілей.

Саме цей "рух" у Росії назвали причиною масових розстрілів у школах та університетах.

Тепер за участь у тематичних групах у соцмережах та причетність до організації пропонують карати ув'язненням навіть на довічний термін.

Останні гучні випадки стрілянини в навчальному закладі в Росії

Колумбайн – це містечко в США, у якому 20 квітня 1999 році двоє підлітків улаштували масову стрілянину в школі, а потім вчинили самогубство. Унаслідок цього 13 людей загинули, ще 21 отримали поранення.

У вересні 2021 року в університеті в Пермі студент першого курсу Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Під час затримання стрільця серйозно поранили, через що йому ампутували ногу. Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин. Нападник на суді, де йому обирали запобіжний, зазначив, що нібито нічого не пам'ятає і стверджував, що в нього амнезія.

Через місяць після цього у школі біля Пермі 12-річний школяр прийшов з батьковою рушницею до школи і влаштував стрілянину. Загиблих, на щастя, не було.