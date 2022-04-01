На Росії влаштували багатокроківочку, щоб врятуватися від санкцій

Росія продовжує свої гібридні інформаційні атаки. Пам'ятаєте пропагандистку Овсяннікову, що стала відома на увесь світ, начебто несанкціоновано увірвавшись в студію росТБ з плакатом "Астанавітє вайну"? Зараз ця "паціфістка" розповідає іноземним каналам, що прості росіяни "не винні у війні проти України". Така от інформаційна багатокроківочка, аби переконати колективний Захід зняти санкції з Росії.

Росія не сидить мовчки

Це означає лише одне. Санкції діють і боляче б'ють по російському бюджету і багатьом сферам діяльності.

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Але. По-перше, санкції не діють миттєво. В якихось галузях їх вже відчули, в інших – на це буде потрібно кілька місяців. А в Україні кожного дня гинуть люди. Це означає, що санкції треба максимально швидко посилювати.

По-друге, всі розуміють, що Росія не сидітиме мовчки, а якнайшвидше шукатиме шляхи, як санкції обійти.

Нема доступу в соцмережі? Заходять через VPN. Іноземні компанії начебто пішли з ринку? Але їх примусили платити зарплатню працівникам, погрожуючи націоналізувати власність. Підсанкційні товари не можна отримати через Європу? Везуть через Казахстан. І таких прикладів десятки, сотні.

Світ має миттєво реагувати на спроби кремля вирватися з кільця санкцій. І не вестися на брехню росіян.

Нас – українців – не обманути. Ми з вами випробували на собі увесь арсенал путінської пропагандистської машини.

Фактично, в нас колективний імунітет до російської брехні. Тож закликаємо світ нарешті зробити собі щеплення від вірусу путінської брехні. Вимкніть всі російські канали, максимально посилюйте санкції.

Санкції працюють

І ще одне нагадування. 2014-го, коли в Україну вдерлася російська армія, країни Заходу потихеньку почали вводити санкції проти Кремля.

Пам'ятаєте, який флешмоб влаштували тоді на Росії? "Санкції? Не смішіть мої "Іскандери". Пройшло 8 років. І Україна на собі відчула, що таке "Іскандери" та інша російська зброя. Відчула тисячами життів, мільйонами переселенців.

Тепер Росія має бути нарешті покарана. І якщо вона так боїться санкцій і шукає будь-які шляхи, щоб вибратися з цього кута, їх треба максимально посилити.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: