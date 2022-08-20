росії вони не потрібні: як жителі Донбасу стали витратним матеріалом для путіна

Дружини полонених бойовиків квазіреспубліки на Луганщині звернулися до путіна. Вони поскаржилися, що полонених із псевдореспублік не змінюють.

Про них усі забули та кинули у полоні, де вони опинилися ще на початку війни. Росії вони не потрібні.

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Чому немає обміну

Обміняти полонених можна було б легко та швидко. Адже в полоні в росії багато українських солдатів, і Україна готова до обміну. Але путіну важливіше знущатися з українських полонених, ніж рятувати своїх.

Тому росіяни краще влаштують постановочне судилище над "Азовом", аніж витягнуть тих, хто воював за росію.

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Показова історія

Усі, хто йде воювати за квазіреспубліки, повинні знати, що у разі полону їх ніхто не виручатиме. Кадировців обміняли б. А мешканці Донбасу – видатковий матеріал. На них росії начхати, їх використають і кинуть.

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