У Росії впав вертоліт Мі-8: всі на борту загинули

У Росії ні дня не минає, аби чогось не сталося. Вівторок, 29 серпня, не став винятком. Надійшли новини з Челябінської області.

Там розбився вертоліт Мі-8. У мережі повідомляють, що він належав ФСБ, інформує 24 Канал.

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Вертоліт розбився біля селища Прудне Сосновського району. Поблизу військового аеродрому "Шагол". За попередніми даними, Мі-8 виконував навчально-тренувальний політ. Однак щось пішло не так й стався великий "бабах".

На борту перебували 3 людей. Усі вони – вже на концерті у Кобзона. На місці інциденту знайшли обвуглені тіла.

У Челябінській області розбився Мі-8: дивіться відео з мережі

Що відомо про причину інциденту

Наразі вже є декілька версій того, що могло "приземлити" вертоліт. Спершу заявили, що вертоліт Мі-8 впав через технічні проблеми. Згодом назвали ще одну можливу причину – погана видимість на території Челябінської області. Мі-8 міг зачепитися за високовольтні проводи, а далі – впав на землю.

Очевидці розповідають, що вертоліт спершу закружляв на місці, а згодом – різко пішов вниз. Про постраждалих серед цивільних наразі невідомо.