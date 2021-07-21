У Росії оголосили режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі: відео

По всій території російської республіки Карелія введено режим надзвичайного стану. Він триватиме з 20 липня по 1 серпня 2021 року.

Площа палаючих лісів у республіці з понеділка, 19 липня, збільшилася майже на третину.

До слова Лісові пожежі впливають на ризик зараження коронавірусом

Пожежі набули серйозних масштабів

Лісові пожежі, які спалахнули ще 9 липня у Челябінській області, досі не вщухають.

Станом на ранок 21 липня діє 33 осередки пожежі на території площею 7 тисяч гектарів. Влада також збиралась евакуювати жителів селища Найстен'ярві, однак пожежникам вдалося погасити вогонь, який наближався до населеного пункту. Та режим надзвичайної ситуації збережено.

Також через дим обмежили рух на федеральній трасі.

З початку пожежонебезпечного сезону в Карелії спалахнуло 250 пожеж на площі майже 9 тисяч гектарів.

Зараз із вогнем борються 700 людей на 150 одиниць техніки та два вертольоти. Додатково планують задіяти 100 військових.

Від пожеж на передодні сильно постраждала Якутія. Там вогонь охопив понад 858 тисяч гектарів.