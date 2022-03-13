У Росії вже не можуть приховати правду: новини про вбитих окупантів заполонили ворожі ЗМІ

У російській владі більше не можуть стримати інформаційну хвилю про втрати. У регіональних ЗМІ ширяться новини про вбитих окупантів в Україні.

Інформація про смерті російських військових публікують майже кожні 5 хвилин. Це також помітно у скриншотах, які розташовані нижче.

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Зауважимо, що, на жаль, про вбитих на російських ресурсах пишуть так, нібито усі бойовики загинули у бою, а не як підлі окупанти.

Також нагадаємо, що станом на 13 березня ворог втратив вже понад 13 тисяч своїх військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Росія більше не може приховувати смерті окупантів/ Скриншоти з росЗМІ

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