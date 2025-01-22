"Добрий знак для нас": у Центрі вивчення окупації розкрили велику проблему Росії на фронті

Росіяни постійно тренують новоприбулих мобілізованих на тимчасово окупованих територіях України. Нові тренування викрили, що у ворога є певні проблеми з озброєнням.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом детальніше розповів про негаразди росіян, а також пояснив, як відбувається підготовка окупантів до бойових дій.

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Як росіян тренують на окупованих територіях і що відбувається зараз

Маріупольсько-Бердянська агломерація вже майже 2 роки виконує роль російського полігону. Там створені полігони для тренування російських окупантів, які потім відправляються на війну.

Це системна історія. Все розвивається по гіперболі: вони назбирали "новоконтрактників", притягнули їх на Приазовщину і там їх готують. Потім їх формують у підрозділ "Шторм V", кидають на Донецький або Запорізький напрямок. Далі протягом тижня – двох намагаються завести нових контрактників й історія повторюється,

– пояснив Петро Андрющенко.

Зараз росіяни на окупованих територіях перебувають у тій стадії, коли табори забиті новомобілізованими і їх активно готують. Ще щонайменше тиждень триватиме підготовка і далі їх відправлятимуть на фронт.

"На підготовчій фазі є ще одна циклічність: наявність снарядів і можливість застосувати їх не лише на фронті, а й на тренуваннях. На сьогодні у них немає великої кількості снарядів. Ще у грудні їх було набагато більше – полігони не замовкали. Тож зараз росіяни економлять, і це гарний знак для нас", – наголосив Андрющенко.

Оскільки усі ці процеси пов'язані, ймовірно, і на лінії бойового зіткнення окупанти можуть зараз використовувати менше снарядів. Для одночасного їх використання і на тренуваннях, і на фронті боєприпасів просто не вистачає.