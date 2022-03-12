У Росії є солдати, гроші та запаси, але немає потенціалу, – військовий експерт
Росія нещадно веде війну в Україні та вже почала таємно мобілізовувати солдат. Експерти ж наголошують, що в РФ є люди та запаси, проте в російській армії взагалі немає потенціалу.
Так вважає військовий експерт Віктор Кевлюк, який розповів в ефірі 24 каналу про готовність Росії до війни.
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Експерт наголошує, що потенціал в російській армії – це величезна проблема і надскладне завдання в межах країни.
Ресурс – не є носієм військового потенціалу. Можна мати колосальні ресурси і ніяк не реалізувати потенціал. Росія зараз на порозі цієї події, коли є люди гроші, запаси, але немає потенціалу,
– заявив Кевлюк.
За словами експерта, РФ має близько 8 тисяч танків, але їх ще треба привезти до нормального стану, щоб воно їхало і стріляло одночасно, а не просто стояло.
Військовий експерт про брак техніки в окупантів:
Додамо, що українські військові показують неймовірну рішучість у захисті своєї держави. А окупанти з кожним днем несуть нові великі втрати.
У Генштабі ЗСУ розповіли скільки загалом втрат поніс ворог з початку війни. Йдеться орієнтовно про понад 12 тисяч особового складу. Також є значні втрати техніки, зокрема ЗСУ знищили 362 російські танки, 1205 бронемашин, 135 артилерійських систем, 33 засоби ППО, 58 літаків та 83 гелікоптери тощо.
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