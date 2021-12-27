У Росії за загадкових обставин загинув скандальний прихильник окупантів Просвірнін

У Росії 27 грудня загинув скандальний Єгор Просвірнін. Йому було 35 років. За даними ЗМІ, чоловік випав з вікна квартири на Тверському бульварі у Москві.

Там Просвірнін мешкав з родиною. ЗМІ повідомляють, що у момент смерті чоловік був п'яним та голим. У твітері за лічені години до смерті він ділився інформацією про сварку. Ймовірно, з дружиною.

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Сусіди розповіли, що з квартири подружжя цілий день лунали крики. Згодом Просвірнін написав у соцмережі, що вперше за 6 років сумнівається, чи ця жінка має виховувати його дітей.



Твіти Просвірніна / Mash

Дружина Просвірніна підтвердила його смерть. Жодних деталей вона наразі не розкрила.

Скандальна діяльність Просвірніна

Загиблий був засновником одіозного сайту "Спутник и погром". Ще у 2017 році його заблокували за поширення терористичної інформації.

Був активним прихильником окупації України

Просвірнін був активним прихильником окупації України. Він робив абсурдні заяви, що Україна та Білорусь начебто мають бути частиною так званої російської держави.

Український журналіст Денис Казанський заявив, що "відомого російського неонациста Просвірніна хтось викинув з вікна прямо в центрі Москви.

Український військовий блогер Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" наголосив: "мінус ще один російський пропагандист "русского мира".

Просвірнін був у базі "Миротворця"

Російський пропагандист перебував у базі "Миротворця". Причинами стали:

замах на суверенітет та територіальну цілісність України;

фінасування тероризму;

поширення кремлівської пропаганди.

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