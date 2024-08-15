У Росії загорівся та впав бомбардувальник Ту-22М, – ЗМІ

У Росії загорівся та впав бомбардувальник Ту-22М. Це трапилось в Черемхівському районі Іркутської області.

Російські ЗМІ написали, що нібито екіпаж зміг катапультуватись. Російське міноборони інформацію про падіння літака російським пропагандистам підтвердило, пише 24 Канал.

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Що відомо про падіння ворожого літака

Про долю екіпажу повітряного судна інформації немає, але очевидці кажуть, що льотчики катапультувалися та спустилися на парашутах,

– заявили росіяни.