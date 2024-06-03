Аеропорт Казані закрито: жителі Татарстану бідкаються на дрони

У російській Казані вдень, 3 червня, закрили місцевий аеропорт. Водночас у місцевих жителів Татарстану істерика через "загрозу БпЛА".

Так, аеропорт Казані закритий на прийом і випуск літаків. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Росавіації, передає 24 Канал.

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У Татарстані нині неспокійно

За даними російських телеграм-каналів, усі рейси, що прямували до аеропорту у столицю Татарстану, були перенаправлені. Вони прямуватимуть на запасні аеродроми до Ульяновська, Самари, Чебоксари, Уфи, а також у Внуково, що у Москві.

Згідно з оприлюдненою інформацією, аеропорт Казані не приймає та не відправляє рейси з 11:29 за московським часом. Подібні заходи здійснюють буцімто задля забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден. Водночас пасажирів не пускають навіть у "чисту зону".

З пасажирами в аеропорту ведуть роботу представники авіакомпаній та працівники аеропорту,

– повідомили представники аеропорту.

Аеропорт у Казані тимчасово припинив рейси: дивіться відео

У росіян істерика

Водночас у місцевих жителів паніка, вони масово скаржаться на загрозу удару БпЛА. Свої "переживання" громадяни країни-агресорки активно висловлюють під дописами російських телеграм-каналів.

У росіян паніка через БпЛА / Скриншот 24 Каналу

Звісно, що не обійшлося й без цинічних висловлювань росіян у бік українців, які як завжди звинувачують нашу державу у бумерангу, який рано чи пізно повертається на територію країни-агресорки.



Росіяни звинувачують Україну / Скриншот 24 Каналу

Водночас дехто повідомляє про сповіщення повітряної загрози біля одного з місцевих заводів. Однак жодних деталей з боку російських ЗМІ стосовно цього станом на цю хвилину оприлюднено не було.

Росіяни скаржаться на повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу