Тягли всім селом: в Челябінській області катафалк із загиблим окупантом застряг у багнюці

У російських селах спостерігаються проблеми з дорогами. Через це навіть провести загиблих військових в останню путь буває складно.

Так під час перевезення тіла загиблого росіянина до кладовища катафалк застряг у багні. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Nexta.

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Проблеми російського селища

У Верхніх Малюках, що в Челябінській області Росії, під час руху траурної процесії на похороні окупанта Анатолія Сьомкіна авто застрягло в вогкій після дощів землі. Щоб довезти до місця поховання воїна, який загинув в Україні, односельцям довелося штовхати катафалк.

Місцеві жителі кажуть, що через відсутність нормальних доріг в Челябінській області вже не вперше застрягають автомобілі, які везуть покійників на кладовища. Влада не реагує на очевидну проблему.

Катафалк з російським окупантом застряг у багнюці: відео

Цікаво, що саме в Челябінській області відбувається немало курйозів. Наприклад, у січні під час хрещення дітей в обласному центрі цигани вкрали ікони з церкви, зокрема 100-літню ікону Божої матері. Чоловіки без докорів сумління забрали ікони та при цьому хрестилися.