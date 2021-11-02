У Росії затримали одного з найвідоміших російськомовних хакерів: він перебуває у розшуку США

Російські правоохоронці затримали одного з найвідоміших російськомовних хакерів у світі Сергія Павловича. 38-річного громадянина Білорусі схопили у Санкт-Петербурзі.

У США, де Павловича оголосили у розшук, йому загрожує довічний термін. Все через те що чоловіка звинувачують у справі про найбільшу крадіжку персональних даних в історії.

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Чим відомий Сергій Павлович

Хакер спеціалізується на викраденні чужих банківських карток. У 2009 році його засудили у Мінську до 10-річного ув'язнення за:

крадіжку з використанням комп'ютерної техніки,

продаж підроблених банківських карток,

розповсюдження порнографії.

Після виходу з в'язниці у 2015 році чоловік став експертом з кібербезпеки, написав книгу "Як я вкрав мільйон" і веде ютуб-канал із 500 тисячами підписників.

У якій справі заарештували Павловича

Сергій Павлович перебуває у розшуку США у справі про причетність до викрадення даних понад 170 мільйонів банківських карток. Вони були викрадені з американських інтернет-магазинів ще у середині 2000-х років.

У цій справі у 2008 році засудили до 20-річного ув'язнення творця біржі кардерів американця Альберта Гонсалеса. ФБР оголошувала Павловича у розшук у цій справі. Однак зараз його немає в списку бюро, що розшукуються на сайті.