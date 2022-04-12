У Росії затримали опозиційного політика Кара-Мурзу, який виступив проти війни

У Москві затримали російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу. Він виступав проти війни в Україні.

Раніше Кара-Мурзу намагалися отруїти. Про це розповів голова Псковського регіонального відділення партії "Яблуко", журналіст Лев Шлосберг.

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Кара-Мурзу затримали у Москві

Шлосберг розповів, що Кара-Мурзу 11 квітня затримали у Москві та відвезли в ОВС "Хамовники". До опозиційного політика не пускають адвоката Вадима Прохорова.

Мої товариші по партії Максим Круглов та Кирило Гончаров також перебувають біля входу до поліції, яка запровадила план "Фортеця". Ні додзвонитися, ні достукатися. Кара-Мурза вижив після двох жорстоких замахів – його намагалися отруїти. Ці злочини не злякали Володимира, і він продовжив роботу у Росії,

– додав журналіст.

За словами Шлосберга, Кара-Мурза повністю усвідомлює всі ризики, проте ні на крок не відступає від своєї позиції, зокрема антивоєнної.

"Ми мало знаємо про причини затримання та міру небезпеки для Володимира. Поліція повідомила Вадима Прохорова, що Володимира звинувачують у статті про "непідкорення законному розпорядженню співробітника поліції". Це більш ніж дивно, знаючи стиль поведінки Кара-Мурзи", – зауважив політик.

Кара-Мурзу залишать у поліції до ранку. Шлосберг сподіваюся, що ця ситуація не загрожує життю та свободі опозиціонера.

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