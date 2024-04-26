Чекісти проти армійців: крісло під Шойгу знову захиталося

Не встигла піднятися чергова хвиля обговорення стану здоров'я Кадирова, яку люто збивали двома відео з "дондоном", що імітує дієздатність, як у Росії затримали на робочому місці заступника Шойгу – Тімура Іванова. Йому інкримінують отримання особливо великого хабаря (що він заперечує). Раніше Іванова викривали в розкішному способі життя.

Російська пропаганда в ступорі

Іванов співпрацює з Сєргєєм Шойгу понад 12 років, ще до губернаторства останнього в Московській області. У міноборони Росії Іванов відповідав, серед іншого, за ласий шматок – все будівництво. На цій ниві він кілька разів відзначився подвигами, зокрема, будував парк "Патріот" та мережу медичних закладів міноборони Росії у період коронавірусу.

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Дикий стан медицини в російських військах на початковому етапі вторгнення (та й зараз місцями) – це частково заслуга Іванова. Можна навіть якийсь орден йому вручити від України.

Але головне в тому, яке збентеження викликало це затримання у російському політикумі. Російська пропаганда перебувала у ступорі. Сам факт згадували, а ось інтерпретація була максимально сухою. Мабуть, не надійшли вказівки, в який бік розкручувати історію. Сюжетних ліній кілька, і вони переплітаються.

Сюжетні лінії подій у Росії

Перша – це удар по позиціях особисто Шойгу. Вже якийсь час ходять чутки, що після "інавгурації" Владіміра Путіна розпочнуться кадрові перестановки. Шойгу нібито планують пересадити в якесь інше крісло. Атака може бути пов'язана зі зниженням запитів Шойгу (і його групи підтримки) щодо нової посади, а також із зачисткою галявини перед заходом нового міністра.

Якщо Іванова почнуть розкручувати, це буде сигнал, що йде торг і Шойгу упирається. Для нього важливо не лише зберегтися на арені, а й не стати головним винуватцем невдач так званої "СВО". Адже хтось ним має бути.

Поки що в публічний простір вкидають дуже мало подробиць, що дозволяє відкотити ситуацію. Але вже розпочалася конкуренція вкидів, зокрема, щодо того, що Іванова звинувачують у держзраді, розробляє його контррозвідка ФСБ. Також вкинули лінію формально колишньої дружини Іванова, від якої намагаються тягнути ниточки до інших представників політичної еліти на ґрунті участі у будівельних проєктах.

Друга – це традиційні розбирання "чекісти проти армійців". Зазіхнути на заступника міністра оборони у Росії може небагато людей. Це не самодіяльність, це бізнес-політичний сигнал.

Третя – головний чинник: чистий бізнес. Охочих наживатися багато, а ресурсів мало. У формі затримання Іванова висловлене побажання перерозподілити деякі фінансові потоки.

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Цікаво, що буквально напередодні інциденту з Івановим була інформація, що напівживий Рамзан Кадиров хоче отримати для свого клану посаду заступника міністра оборони. Вкидали її у формі висміювання, що не заперечує наявність такого сюжету. Дивний збіг, який може бути спробою відвернути на непридатний об'єкт.

У будь-якому випадку це удар по Шойгу. Вдень 23 квітня міноборони Росії опублікувало відео засідання колегії міноборони за участю всього вищого військового керівництва, де Іванов також був присутнім. А вже ввечері прийшли за ним. Видається, що Шойгу або не повідомили, або повідомили в останній момент. А це прикро. Шойгу – боєць, він повинен відповісти.

Уболіваємо за всі команди.