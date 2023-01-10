Пропагандистська маячня: у Росії заговорили про "наступ" ЗСУ на Ростов та Таганрог

Росіяни видали нову порцію маячні. Вони заявили, що Україна нібито планувала "наступ" на Таганрог та Ростов.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Вони оприлюднили відповідний сюжет, в якому показали радянську карту.

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Росія заговорила про "наступ" на Ростов та Таганрог

На опублікованих кадрах можна побачити карту, на якій Маріуполь позначений старою назвою Жданов (з 1948 по 1989 роки – 24 Канал). Окупанти заявили, що Збройні Сили України буцімто планували "наступати" на Таганрог та Ростов-на-Дону.



Як виглядає радянська карта / Скриншот з відео

За словами загарбників, під час окупації районів біля Авдіївки вони нібито виявили українські карти, які передали "компетентним людям". Вони вважають, що ЗСУ використовують радянські карти, де нанесені ще старі назви населених пунктів.

Командування українських військ планувало наступ на російські міста Ростов-на-Дону та Таганрог, відповідні позначки щонайменше піврічної давності є на картах, виявлених на покинутих українських позиціях під Авдіївкою,

– заявив командир одного з російських підрозділів.

Біля деяких населених пунктів є цифри +5 або +7. Окупанти стверджують, що це нібито позначання "кутів і збільшення градусів у напрямку руху".

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До речі! Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев вкотре заспівав, що США вивели свої військові сили з Афганістану, щоб буцімто зосередитись на Україні. Що ж, маразм у чиновників країни-агресорки щодня

міцнішає.

На Бєлгородщині будують "захисну лінію"

На Бєлгородщині росіяни в паніці продовжують зводити свою "захисну лінію". Кажуть, що начебто жителям регіону загрожує якась небезпека.

Губернатор області Гладков похизувався будівництвом "засічної лінії" з бетонних пірамідок та окопів. Він заявив, що роботи з укріплення регіону проводять відповідно до раніше затвердженого графіка.