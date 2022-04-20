У Росії заявили про успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат"

На космодромі "Плесецьк" окупанти провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії. Про випробування доповіли Володимиру Путіну та показали відео запуску.

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Аналогів у світі немає та ще довго не буде. Ця унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних сил. Надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики, намагається погрожувати нашій країні,

– прокоментував Путін.

Зазначається, що росіяни вперше провели випробовування запуску ракети "Сармат".

Очільник Кремля розповів, що ця ракета може "долати всі сучасні засоби протиракетної оборони". Він також зауважив, що для створення ракети "Сармат" росіяни використали лише російські вузли, компоненти, деталі. РФ вже не вперше намагається такими випробуваннями та навчаннями залякати світ.

"У ракети "Сармат" радикально розширено діапазон бойового оснащення як за кількістю блоків, так і за типами, включаючи гіперзвук", – зазначили у Міноборони Росії.

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