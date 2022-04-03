У Росії заявили про вибухи в Бєлгородській області

У Бєлгородській області, за словами місцевої влади, знову вибухи. Вони пролунали в селищі Томаровка.

Місцева влада, як повідомляють російські ЗМІ, заявляє про вибух в селі Томарівка, унаслідок чого розліталися осколки. Що вибухнуло – поки що не кажуть.

Нагадаємо Ракета, що прилетіла в Бєлгород, – випущена з території Росії, – CIT

Влада області заявила, що постраждалих унаслідок вибуху немає. Цього разу там не такі багаті на деталі, як після минулих вибухів.

За даними росЗМІ, силовики перекрили одну із вулиць села. Більше жодних деталей не повідомляють.

До теми – більше про попередні вибухи у Бєлгороді: дивіться відео