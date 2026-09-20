У Росії заявили про вірус у системі електронного голосування

У Росії заявили про спробу втрутитися в роботу системи дистанційного електронного голосування в Москві. Шкідливу програму нібито впровадив представник однієї із системних партій.

Відповідну заяву зробила глава ЦВК Елла Памфілова.

Що відомо про кібератаку на систему електронного голосування?

За її словами, це зробив "представник однієї із системних партій", однак назву політичної сили вона не уточнила.

Він нібито свідомо ввів у систему шкідливу програму та намагався зупинити її роботу. Водночас глава ЦВК не навела публічних доказів цієї заяви та не повідомила, про кого саме йдеться.

Окрім цього, вона повідомила про численні кібератаки на російську виборчу інфраструктуру. За час виборчої кампанії було зафіксовано понад 1 000 хвиль DDoS-атак, зокрема 124 атаки на систему дистанційного електронного голосування.

Нагадаємо, у Росії 18 – 20 вересня триває триденне голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів. Перші виборчі дільниці відкрилися у віддалених регіонах країни, а наразі триває третій день голосування.

Ще до початку виборів незалежні медіа та правозахисники повідомляли про випадки тиску на спостерігачів, опозиційних кандидатів і працівників бюджетної сфери.

Російська влада також повідомила про високу явку на виборах, зокрема на федеральній платформі дистанційного електронного голосування. Водночас вибори проходять і на тимчасово окупованих територіях України, де Росія організувала голосування попри їхній міжнародно визнаний статус.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних російських "виборів" до Держдуми Росії помітили іноземних громадян, яких російська сторона представляє як міжнародних спостерігачів.

Зокрема, на окупованій Луганщині заявляли про присутність представників Німеччини, Чилі, Мексики та Кенії.