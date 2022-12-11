"Бойові" балалайки і "зігріваючі" баяни: у Росії збирають музичні інструменти для "мобіків"

Те, як росіяни підтримують своїх "мобіків" – окремий "вид мистецтва". Наприклад, у Санкт-Петербурзі для окупантів вирішили зібрати музичні інструменти.

Цей "унікальний збір" ініціювало міністерство оборони Росії, повідомляє 24 канал. Таким чином Кремль хоче "підтримати бойовий дух" приречених окупантів.

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Що збирають для "мобіків"

У Санкт-Петербурзі вирішили розгорнути цілий пункт прийому музичних інструментів – балалайок, губних гармонік, баянів, гітар тощо. Росіян просять приносити інструменти, які потім відправлять окупантам на фронт. У Кремлі, вочевидь, вірять, що балалайки допоможуть окупантам вижити на війні.

Міністерством оборони Росії організована робота зі збору та передачі музичних інструментів (баянів, акордеонів, губних гармонік, гітар, балалайок мобілізованим, військовослужбовцям, що виконують спеціальні завдання, що не мають професійної музичної освіти, з метою підтримки бойового духу, згуртування, наснаги на подвиг психологічного розвантаження,

– йдеться у повідомленні.



У Росії збирають інструменти для окупантів / Скриншот 24 каналу

Тим часом ЗСУ відправляють окупантів на концерт до Кобзона

Вочевидь, міноборони Росії внесло у список "цілей війни" формування оркестру на концертах Йосифа Кобзона, на який ЗСУ успішно відправляють по кілька сотень окупантів щодня.

Наші воїни завдають ворогу колосальних втрат і станом на 11 грудня окупаційна армія зменшилася на: