У Росії збираються націоналізувати компанії, які пішли з ринку: зазіхають на IKEA й McDonald's

У державі-агресорці склали список компаній, які можуть націоналізувати. До нього віднесли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M та багато інших.

Через війну, яку Росія веде проти України, міжнародні бренди масово йдуть з російського ринку. Через це країна неабияк дратується та почала говорити щось про націоналізацію компаній, пишуть ЗМІ держави-агресорки, повідомляє 24 канал.

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Росія склала список компаній, які треба націоналізувати

У Росії склали перелік компаній, які можуть націоналізувати. Поки він налічує приблизно 60 брендів, які оголосили про припинення роботи в Росії без надання гарантій споживачам. Однак держава планує доповнювати цей список.

До переліку потрапили такі компанії:

Volkswagen,

Apple,

IKEA,

Microsoft,

IBM,

Shell,

McDonald's,

Porsche,

Toyota,

H&M тощо.

Цей список сформувала організація "Громадська споживча ініціатива". Росіяни хочуть долучити до роботи над ним правоохоронні органи, мінпромторг і роскомнадзор. Перелік вже скерували в уряд та Генпрокуратуру.

Росія ніяк не може усвідомити, що за свої дії слід відповідати, зокрема, санкціями. Там кажуть, що "при владі вже сформувалася єдина позиція, що іноземний бізнес не може просто так закрити свої підприємства у країні". Однак стадія заперечення рано чи пізно таки перейде у стадію прийняття.

Як у Росії хочуть "боротися" зі санкціями

7 березня стало відомо, що путінська партія хоче націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні. Після цього російське мінекономіки запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, які належать іноземцям щонайменше на 25% і пішли з російського ринку.

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