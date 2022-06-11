У Росії згорнули видачу електронних паспортів через брак пластику і чіпів

Росіяни все більше дізнаються про те, яка їх країна нікчемна. Тепер справа дійшла і до видачі нових цифрових паспортів. На заваді їх видачі стала Україна.

На початку 2023 року в Росі було заплановано видачу нових цифрових паспортів у вигляді смарткарти та додатку з QR-кодом. Спочатку в тестовому режимі це планували зробити в трьох регіонах – Москві, Московській області та Татарстані.

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При цьому що використовувати такий паспорт можна було б по всій території Росії. В ньому мали б бути необхідні дані про людину – сам паспорт, відбитки пальців, дані водійського посвідчення, страховий номер індивідуального особового рахунку та цифровий підпис.

Та після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, цей проєкт довелося "відкласти на невизначений термін". І причин для такого "відкладання" виявилося чимало. Адже в російському уряді вирішили, що цей проєкт зараз "не в пріоритеті", і в теперішніх умовах "всім трохи не до того".

Занадто дорого

Новий цифровий паспорт для росіянина коштував би 1000 рублів. У той час як звичайний паперовий обходиться в 300 рублів. Forbes відзначає, що зараз росіяни не готові платити таку суму, адже "вигода неочевидна". А після початку війни та кризи, яка розпочалася в Росії, і поготів.

Відсутні чипи та пластик

Ще одна значна причина "перенесення" – дефіцит матеріалів для виробництва цифрового паспорта. Для виробництва пластикових карток зараз не вистачає пластику та чіпів. Адже в Росії не вистачає чіпів навіть для випуску банківських карток. Адже ще до початку війни більшість чипів для виробництва пластикових смарткарток імпортувалися з європейських країн. Однак вони ввели санкції проти Росії, а компанії перестали постачати свою продукцію.

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Тепер в Росії шукають інших постачальників та канали поставок. Зміна логістики вимагає додаткових витрат – як часу, так і грошей. В самій Росії виявилося недостатньо потужностей для виробництва чипів.

А ФСБ – проти

Ще одна не настільки очевидна причина – роль силових структур у цьому процесі. Мова йде про МВС та ФСБ, а також гроші.

Річ у тім, що в Росії паралельно розробляли проєкти як цифрового паспорта, так і використання QR-коду в мобільному додатку замість паспорта. Однак в останньому не були зацікавлені в МВС та ФСБ. Адже там вважали, що можливість користуватися мобільним додатком зменшила б популярність використання цифрового паспорта. Тут важливо зазначити, що за випуск смарткартки відповідали б силові відомства, а за QR-код – мінцифри. Тож МВС та ФСБ вирішили прибрати конкурента.

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