Шуб не буде: у Росії жінкам до 8 березня дарують фотосесії з кітелями загиблих чоловіків

У Росії цього року вкотре відзначають спотворену версію Міжнародного жіночого дня. У межах цього мракобісся там не змогли оминути увагою вдів та матерів загиблих окупантів, тож їм придумали "розваги" на честь "свята".

У кожному регіоні свої "особливості святкування" 8 березня, про що повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Десь більш класично обходяться просто квітами і солодощами, а десь все набагато "креативніше".

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"План заходів" для дружин і матерів ліквідованих загарбників

Отож, у різних регіонах Росії вирішили влаштувати свої заходи до 8 березня. Наприклад у місті Набережні Челни мер міста побажав матерям та вдовам ліквідованих загарбників "душевних сил і терпіння" і подарував їм квіти та торти.

А ось у Рязані все куди оригінальніше. Матері та вдови окупантів стали почесними гостями фестивалю "Рязанські мадонни". Вочевидь, саме запрошення і є подарунком.

У Дагестані родичам окупантів, які загинули і тих, яких ще тільки чекає ліквідація в Україні, роздали продуктові набори. Їхній вміст не розкривають, але знаючи Росію, там може бути все, включно з пельменями.

У Липецькій області місцева влада вирішила всім матерям та вдовам загиблих роздати від 8 до 10 тисяч рублів. Тільки от проблема. У Росії ж "потєрь нєт", тоді питання, скільком жінкам "пощастить" отримати ці гроші?

Найбільше креативний підхід в адміністрації міста Балашов Саратовської області. Там вирішили влаштувати вдовам фотосесії з кітелями та нагородами ліквідованих чоловіків, а фотографії розвісять у центрі міста.

Однак у жодному регіоні поки не роздають шуби у найкращих традиціях росіян. Мабуть, такий товар уже закінчився або це тільки була акція для дружин ліквідованих бойовиків.

Дружинам ліквідованих бойовиків узимку роздавали шуби, знімали пропагандистські ролики та робити фото, а потім ці шуби у них забирали. Поки невідомо, скількох жінок росіян обманули цим реквізитом.