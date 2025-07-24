У Росії зник зв'язок з пасажирським Ан-24: на борту було до 50 людей

24 липня в Амурській області зник пасажирський літак Ан-24. Відомо, що на борту перебували 43 пасажири, серед яких може бути п'ятеро дітей, та 6 членів екіпажу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РосЗМІ.

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Що відомо про загадкове зникнення

Літак Ан-24 слідував маршрутом Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда. За повідомленнями РосЗМІ, поблизу кінцевої точки повітряне судно не пройшло контроль. Зв'язку із літаком немає.

Ан-24 готувався до посадки, але не зміг приземлитися з першого разу та пішов на друге коло, після чого зв'язок із ним зник.

На пошуки Ан-24 відправили гелікоптер Мі-8 і наземне угруповання з 12 осіб.

Авіаційний колапс напередодні

Нагадаємо, що 20 – 21 липня через атаки невідомих безпілотників в московських аеропортах почались затримки рейсів, що тривали до 12 годин. 75 рейсів довелося скасувати, а 140 перенесли в аеропорту "Шереметьєво". У "Внуково" також не вдалося вчасно виконати 17 рейсів.

Близько 9 рейсів довелося затримати в аеропортах Владивостока, Хабаровська, Петропавловська-Камчатського та на Сахаліні.