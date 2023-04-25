Пішов працювати охоронцем за порадою ворожки: у Росії зняли рекламу служби у виправній колонії

У Росії вже не знають, як змушувати росіян працювати у виправних колоніях. Очевидно через відтік кадрів там вирішили зняти рекламу про престижність роботи з російськими вбивцями та ґвалтівниками. Ну, було б дивно, якби з цього вийшло щось адекватне, правда ж?

Маразматичний ролик з'явився у російських телеграм-каналах. Події розгортаються у виправній колонії.

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Про що розповідає ролик росіян

Герой відео пішов до баби Ніни, яку грає молода жінка. Вона сказала, що зараз чоловік працює на заводі і це, мовляв, погана прикмета.

Якщо форму ФСІП з ранку не вдягаєш, то і в житті нічого не вдасться,

– мовиться у мотивуючому ролику.

У ролику, який, здається, зняли 8-класники, показали "щасливого" чоловіка, який таки "зробив правильний вибір". Тепер він щодня працює із зеками, зате вдягнений у форму ФСІП.

"Мотивуючий" ролик про російську колонію: дивіться відео

Додамо, що операторський "талант" окупантів не має меж. Ще рік тому російські пропагандисти зняли та поширили в мережі відео зі знищеного театру Маріуполя. Вони, прогулюючись буквально по трупах цивільних маріупольців, розповідали про "вибух у штабі "Азову".

На загиблих мирних маріупольцях не було ані форми, ані касок, ані бронежилетів. Однак цинізм росіян давно не дивує. Росіяни понесуть відповідальність за кожного з 5 тисяч маріупольців, життя яких забрав Путін та громадяни Росії.