Пішов працювати охоронцем за порадою ворожки: у Росії зняли рекламу служби у виправній колонії
У Росії вже не знають, як змушувати росіян працювати у виправних колоніях. Очевидно через відтік кадрів там вирішили зняти рекламу про престижність роботи з російськими вбивцями та ґвалтівниками. Ну, було б дивно, якби з цього вийшло щось адекватне, правда ж?
Маразматичний ролик з'явився у російських телеграм-каналах. Події розгортаються у виправній колонії.
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Про що розповідає ролик росіян
Герой відео пішов до баби Ніни, яку грає молода жінка. Вона сказала, що зараз чоловік працює на заводі і це, мовляв, погана прикмета.
Якщо форму ФСІП з ранку не вдягаєш, то і в житті нічого не вдасться,
– мовиться у мотивуючому ролику.
У ролику, який, здається, зняли 8-класники, показали "щасливого" чоловіка, який таки "зробив правильний вибір". Тепер він щодня працює із зеками, зате вдягнений у форму ФСІП.
"Мотивуючий" ролик про російську колонію: дивіться відео
Додамо, що операторський "талант" окупантів не має меж. Ще рік тому російські пропагандисти зняли та поширили в мережі відео зі знищеного театру Маріуполя. Вони, прогулюючись буквально по трупах цивільних маріупольців, розповідали про "вибух у штабі "Азову".
На загиблих мирних маріупольцях не було ані форми, ані касок, ані бронежилетів. Однак цинізм росіян давно не дивує. Росіяни понесуть відповідальність за кожного з 5 тисяч маріупольців, життя яких забрав Путін та громадяни Росії.