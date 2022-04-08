У Росії зростає попит на зброю та охоронні системи

На тлі санкцій та економічної кризи, Росія фактично повертається в часи "лихих 90-х". Тому серед населення зростає попит на зброю для захисту свого майна.

У Росії експерти кажуть, що попит на зброю зростає якраз під час економічної кризи. Один із полковників МВС, з яким поспілкувалися журналісти, переконаний, що те що відбувається у Росії зараз – повернення до "лихих 90-х".

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Полковник розповів, що населення країни-агресорки готується до гіршого і розуміє, що попереду важкі часи. Зокрема збільшиться кількість викрадень автомобілів. Причина цього – суттєве здорожчання запчастин через санкції. Через це в Росії зростає попит на протиугонні засоби.

Крім того, до магазинів зі броєю вишиковуються черги. Зокрема скуповують боєприпаси. Імпортні беруть пачками попри ціни, бо бояться, що їх взагалі не буде.

Також росіяни знімають гроші з рахунків, ставлять решітки на вікна та намагаються зі свої собак зробити охоронців.

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