У Росії звільнили 8 генералів і змінили тактику ведення війни, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що Путін звільнив вісьмох генералів, яких вважає відповідальними за провал війни в Україні. Водночас у Росії змінили тактику та стратегію ведення бойових дій.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони сказав 10 березня в ефірі спільного інформаційного марафону, посилаючись на дані української розвідки.

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Посадовець зазначив, що Путін планував закінчити війну в Україні за 2 – 3 дні та "пройти маршем Хрещатиком". Однак сьогодні плани та стратегія ворога змінились.

Вони зараз перейшли до іншої тактики. Вони змінили керівництво. У них було знято близько 8 генералів зі своїх посад, тому що вони не виконали завдання. Зараз призначені нові,

– повідомив Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, російська сторона у розпачі, навіть кремлівські пропагандисти змінили риторику. Водночас розвідка США прогнозує перемогу України.

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