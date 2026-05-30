Відповідну заяву зробив губернатор Глєб Нікітін.

Де в Росії з'явиться міністерство захисту від дронів?

Мова про Нижньогородську область. І, звісно, воно називається по-іншому.

Ухвалив рішення щодо внесення низки змін до структури уряду Нижньогородської області. Основна мета – консолідація в єдиному блоці уряду ключових функцій, які прямо й опосередковано пов'язані із забезпеченням безпеки. Також у ньому діятиме новостворене міністерство захисту об'єктів Нижньогородської області,

– написав Нікітін у своєму телеграм-каналі.

По прямій до України звідси 640 кілометрів.

Трохи більше інформації є на сайті губернатора. Там указано, що створення міністерства захисту об'єктів стало ключовою зміною. І навіть є невелике пояснення, навіщо створили такий орган.

В єдиному блоці уряду буде зосереджено ключові функції, які належать як до вкладу Нижньогородської області в обороноздатність країни загалом, так і до безпеки самого регіону в умовах проведення СВО. Це і всебічне сприяння міністерству оборони РФ, і захист неба над регіоном, об'єктів його комунально-енергетичного комплексу, які є однією з основних цілей атак ворожих безпілотників,

– повідомив Глєб Нікітін.

Утім, хто саме очолить новостворене міністерство – поки не відомо.

Додамо, що на території регіону є Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез у Кстові, який уже не раз горів. А ще багато машинобудівних заводів, які виробляють двигуни, гусеничні тягачі, морські судна, літаки.