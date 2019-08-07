Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?

Російський рубль почав падіння на тлі повідомлень про підписання президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом указу про запровадження другого пакету санкцій щодо Росії у зв'язку зі справою про отруєння Скрипалів.

Поки що ми нічого не знаємо про подробиці цього указу американського президента – як і того, як він насправді позначиться на стані російської економіки. Але самі санкційні очікування вже традиційно б'ють по рублю.

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Рішення про запровадження нових санкцій важко назвати несподіваним, його скоріше можна назвати довгоочікуваним. До посилення санкцій проти Росії конгресмени закликали адміністрацію ще з минулого року, коли було запроваджено перший пакет санкцій. Однак Білий дім не поспішав – можливо, тому що розраховував на знаходження взаєморозуміння з Москвою. У Вашингтоні могли вважати, що на тлі серйозних проблем, які можуть виникнути через другий пакет санкцій, Володимир Путін захоче більш плідно співпрацювати з Дональдом Трампом і взагалі, як кажуть на Заході, буде намагатися "зберегти обличчя".

Нічого цього, звичайно ж, не відбулося – хоча б тому, що Росія ніколи не визнавала своєї причетності до отруєння Скрипалів. І ця позиція не зазнала змін навіть після того, як з'явилися неспростовні докази дій агентів російських спецслужб у Солсбері. Єдиний компроміс, на який за цей час пішов Володимир Путін – не став звинувачувати у причетності до отруєння Скрипалів британські спецслужби. Але це явно не те, чого від нього очікували у Вашингтоні.

Крім того, і сам Дональд Трамп вичерпав свій "ліміт очікування" розсудливості російського колеги. Американське політичне життя входить у черговий передвиборний цикл. І після всіх скандалів зі звинуваченнями в контактах із російськими представниками під час попередньої передвиборчої кампанії, після розслідування Мюллера, після розмов про те, що Кремль продовжить втручатися в американські вибори Дональду Трампу абсолютно не потрібно ставати мішенню для нових нападок своїх опонентів. Навпаки, в інтересах американського президента довести, що стосовно російських дій він дотримується законодавства. І якщо Путін не оцінив його конструктивного підходу – так не Трамп у цьому винен.



Акція протесту проти агресії Росії щодо України. Нью-Йорк, 27 березня 2014 року | Фото АР

​Від анексії Криму до втручання у вибори в США та отруєння в Солсбері

Новий санкційний пакет до того ж може виявитися частиною політичних дій, які зачіпають і протистояння російській агресії в Україні, і дії щодо недопущення завершення будівництва "Північного потоку-2". Відповідні пропозиції в Конгресі вже звучать. І сама атмосфера їхнього обговорення нагадує: Вашингтон і Москва не можуть домовитися не через американську зловмисність, а тому, що за останні роки Кремль порушив усі мислимі норми міжнародного права і етики в стосунках між незалежними державами – від анексії Криму до втручання у вибори в США і надсилання своїх агентів для отруєння в Солсбері. І при цьому в Москві, як виглядає, не хочуть навіть задуматися про наслідки своїх дій. Навпаки, будь-які наслідки пояснюються "русофобією" і спробами послабити позиції Росії на світовій арені. А самій Росії можна все!

Саме тому і Заходу, і Україні нікуди не подітися від продовження протистояння з Росією. А самій Росії нікуди не дітися від санкцій.

Автор: Віталій Портников

Джерело: Радіо Свобода

До теми: Трамп хоче виграти вибори за рахунок расизму, Росії та раболіпства республіканців, – Salon