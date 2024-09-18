Дестабілізує суспільство: Росія проводить масштабні інформаційні кампанії проти України, – ISW

Кремль проводить широкі інформаційні кампанії у соціальних мережах, спрямовані проти України та Заходу. Таким чином росіяни просувають свою пропаганду.

Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни. Там посилаються на витік документів, що описують масштабні інформаційні операції Росії з використанням соціальних мереж.

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Росія розповсюджує пропагандистські кампанії

Компанія Meta, яка володіє платформами Facebook, Instagram і WhatsApp, 17 вересня ввела заборону на діяльність російського державного ЗМІ Russia Today (RT) та пов'язаних з ним організацій, посилаючись на їхню участь у "іноземному втручанні".

Раніше, 13 вересня, Держдепартамент США оголосив про введення санкцій проти юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з RT, звинувативши їх в участі в інформаційних операціях, прихованій дії та військових закупівлях для Кремля, спрямованих проти країн Європи, Африки, Північної та Південної Америки.

Довідка. Російська мережа Russia Today (RT) перебуває під санкціями в Європейському Союзі та Сполучених Штатах через свою пропагандистську діяльність та підтримку війни. Однак RT намагається уникнути обмежень і продовжувати поширювати дезінформацію по всьому світу.

У звіті йдеться про те, що проєкт розслідувань "Схеми" Радіо Свобода вивчив тисячі документів, які раніше вийшли німецькими та естонськими ЗМІ. Ці матеріали містять інформацію про діяльність російської компанії "Агентство соціального проєктування" (SDA), яку Міністерство юстиції США нещодавно визнало частиною масштабних операцій Кремля, спрямованих на здійснення та просування програми зловмисного впливу під назвою "Двійник".

Згідно з інформацією проєкту "Схеми", Агентство розповсюджувало підроблені офіційні документи, включаючи фальсифіковані накази Міністерства оборони України та Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. Ці документи використовувалися для "дискредитації військово-політичного керівництва України та деморалізації Збройних Сил України".

Крім того, SDA створювало фальшиві документи нібито від європейських урядових установ, підроблені новини нібито від європейських ЗМІ, та антиукраїнські меми, які широко розповсюджувалися у соціальних мережах.

За оцінками ISW, Росія продовжує докладати зусиль для розвитку можливостей використання інформаційних операцій на платформах соціальних мереж, щоб викликати кінетичну активність і втручатися у вибори, а також у заходи з дестабілізації та схеми ухилення від санкцій,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, що російська пропаганда постійно вдається до фейкових історій, намагаючись дискредитувати Збройні Сили України. Чергове цьому підтвердження – постановочне відео з "жорстокими карателями" зі ЗСУ.