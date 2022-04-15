Російська 136 бригада зазнала величезних втрат на Донбасі: повністю знищена вся батарея САУ

Наші захисники на Донбасі фактично знишила 136-у окрему мтострілкову бригаду з Дагестану. Уся артилерія виведена із ладу, а особовий складу не боєздатний.

Наші воїни повністю знищили самохідну артилерійську батарею окупантів. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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Бригади окупантів фактично нема

Частина особового складу окупаційної бригади знищена. Інша частина важко поранена, через що бригада стала небоєздатною.

Також зазнала втрат і рота снайперів. Щонайменше 6 окупантів загинули, ще 15 зазнали поранень, а 2 вважають зниклими безвісти, бо вони уже 8 днів не виходять на зв'язок.

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