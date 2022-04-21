Російська 39 бригада втратила цілу БТГр, яка щойно розпочала участь у війні в Україні

Збройні Сили України завдали чергових втрат російським окупантам. Противник втратив цілу батальйонну тактичну групу, яка тільки вступила у російсько-українську війну.

З 300 військових БТГр залишилися живими тільки 60 людей

Про втрати ворога повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він написав, що 39 окрема мотострілецька бригада втратила батальйонно-тактичну групу.

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За словами журналіста, бригада з Южно-Сахалінська лише розпочала участь у війні на території України й відразу зазнала втрат.

Повідомляється, що з 300 військовослужбовців БТГр залишилися живими тільки 60 людей. Як написав Цимбалюк, більшість з них кинули зброю та "зникли безвісти".

Журналіст інформує, що в цьому підрозділі не залишилося офіцерів. Командування над військовими на себе взяв сержант Олексій Бурик.

В інших підрозділах 39-ї омсбр – ситуація не краща

Роман Цимбалюк повідомив, що в інших підрозділах 39-ї омсбр ситуація не набагато краща.

Повідомляється, що повністю знищено артилерійську батарею з 2С5 "Гіацинт-С" та реактивну артилерійську батарею з БМ-21 "Град".

Журналіст зазначив, що командир батареї Микола Нікітін важко поранений.

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