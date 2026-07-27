Може обернутся колапсом, – оглядач пояснив, чому Кремлю критично необхідна мобілізація восени

Росія досі намагається поповнювати армію переважно прихованими методами, уникаючи нового відкритого призову. Однак узимку окупантам знадобиться значно більше особового складу через складніші умови на фронті, потребу в частіших ротаціях, проблеми з логістикою та сезонні хвороби.

Військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що нинішніх темпів поповнення російських військ може виявитися недостатньо. За його словами, без серйозного посилення мобілізації зимові втрати здатні настільки прорідити армію ворога, що вже навесні Кремль зіткнеться з важкими наслідками.

Узимку Росії знадобиться значно більше людей

Кремль досі уникав нової відкритої мобілізації через побоювання реакції суспільства. Восени ситуація може змінитися, однак пов'язувати можливий призов лише з виборами не варто: у Росії вони давно не є реальним способом взаємодії влади з громадянами.

Для Росії вибори – не настільки важливий інструмент, як для нас. Це просто адміністративний обряд, який потрібно провести, і не більше,

– пояснив Тимочко.

Головною причиною посилення мобілізації може стати наближення зими. Холод, висока вологість і сезонні хвороби збільшують кількість військових, які тимчасово не можуть виконувати завдання. Водночас ускладнюються пересування та логістика, а підрозділам на бойовому чергуванні потрібні частіші ротації.

Зима вимагає більшої кількості людей, одночасно залучених на фронті. Якщо росіяни не проведуть серйозної роботи з мобілізації, вона може настільки прорідити їхні війська, що вже навесні це обернеться для них серйозним колапсом,

– наголосив військовий аналітик.

Україні також необхідно готувати резерви, проводити мобілізаційні заходи та пояснювати суспільству їхню необхідність, адже йдеться про виживання держави.

Кремль вичавлює максимум із прихованої мобілізації

Залучати нових людей до війська Росії стає дедалі складніше. Удари по території країни, нафтопереробній галузі та пов'язаних із військово-промисловим комплексом підприємствах поступово руйнують відчуття, що війна не стосується пересічних росіян. Водночас зростають внутрішні проблеми, людські втрати та падіння добробуту, що безпосередньо впливає на готовність населення йти на фронт.

Для росіян величезним викликом є те, як мотивувати суспільство воювати й утримувати його у війні, особливо коли бойові дії дедалі відчутніше переходять на територію самої Росії,

– пояснив Тимочко.

Поки Кремль намагається поповнювати армію без оголошення нової хвилі мобілізації. Повістки надходять приховано, навчальним закладам і великим підприємствам встановлюють квоти на людей, яких мають схилити до підписання контрактів. Росіянам також створюють проблеми з оформленням закордонних паспортів, а під виглядом перепису населення військові та поліцейські проводять поквартирні обходи.

Посилюється і примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. Це ознаки того, що вони намагаються витиснути максимум із прихованої мобілізації. Але Путін розуміє, що цього вже недостатньо,

– наголосив військовий аналітик.

Проблему поглибшує занепад технологічних можливостей і складнощі з оснащенням армії різними видами зброї та техніки. Тому Кремль, імовірно, намагатиметься проводити через Державну думу нові рішення, які розширять призов і дадуть силовикам більше інструментів для примусу росіян до участі у війні.

Росія не може компенсувати втрати технологіями

Кремль розуміє, що не зможе суттєво наростити можливості армії завдяки новій техніці та зброї. Російський військово-промисловий комплекс не забезпечує необхідного технологічного посилення, тому основним ресурсом для продовження війни залишаються люди.

Росія усвідомлює, що технологічно не зможе наростити свій потенціал і провести індустріалізацію війни. Тому вона буде змушена покладатися передусім на людський ресурс,

– зазначив Тимочко.

Показовою для стану російських збройних сил стала ситуація з парадом до дня військово-морського флоту. За оцінкою аналітика, його формат продемонстрував проблеми Кремля з технікою та можливостями показати боєздатність флоту у звичному масштабі. Це теж показник того, у якому стані зараз перебуває російська армія.

Путін намагатиметься вирівняти ситуацію новими рішеннями, які посилюватимуть призов і даватимуть силовикам додаткові важелі, щоб змушувати людей іти на війну,

– пояснив він.

Тимочко оцінив приховану мобілізацію в Росії: дивіться відео