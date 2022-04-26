Російська армія намагається просунутися до Слов’янська та Краматорська, – розвідка Британії

Російські окупаційні війська намагаються піти у прорив на Сході України. Вони прагнуть захопити наші міста, які вже роками під захистом ЗСУ.

Британська військова розвідка опублікувала нові дані щодо наступу росіян на Сході України. Там відзначили, що окупаційні війська, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на Сході.

Детальніше Росія намагається оточити добре захищені українські позиції на Сході, – розвідка Британії

Чи не головна мета окупантів – вихід на Слов'янськ та Краматорськ. На ці міста вони рухаються з півночі – зі сторони Ізюма. На південь від цього міста тривають запеклі бої.

Варто відзначити, що, окрім прямої дороги Ізюм – Слов'янськ, ворог намагається прорватися і на шляху Ізюм – Барвінкове. Це мало б відкрити окупантам можливість зайти в тил українським силам у Слов'янську. Але наступи загарбників на обох напрямках були невдалі.

Це вас може зацікавити – Путін хоче захопити Одесу до 9 травня: дивіться відео