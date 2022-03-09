Російська армія несе смерть і розруху там, де немає військових об'єктів, – полонений окупант

Частина "гарматного м'яса" окупантів починає розуміти потворність своїх дій. Окупанти, які здалися у полон, зізнаються, що військові об'єкти – не головна їхня мета.

Окупанти переступили будь-які допустимі межі людяності, обстрілюють мирне населення та бомбардують мирні райони. Сотні цивільних громадян, серед яких є й діти, загинули через злочини агресора.

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Зізнання окупанта

Полонений окупант Артем розповів громадянам про справжні "подвиги" російської армії. Боягузливі окупанти воюють проти мирного населення.

Російська армія несе смерть, розруху навіть там, де немає ані військових, ані військових об'єктів. Страждає мирне населення,

– сказав він.

Зізнання окупанта: відео

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