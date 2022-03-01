Російська армія розганяє жителів Куп'янська, які вийшли на мітинг із українськими прапорами
1 березня 2022 , 12:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Харьков Live"
У місті Куп'янськ, на Харківщині, яке напередодні здав російським військам мер, люди вийшли на мітинг. Загарбники намагаються їх розігнати.
Проти мирних мешканців, які вийшли на мітинг з українськими прапорами, загарбники застосували димові шашки.
Зауважте Кидаються під колеса з українськими прапорами: у Куп'янську місцеві жителі не здаються
На відміну від міського голови, місцеві мешканці не збираються здаватися російським загарбникам. Куп'янськ прористоїть окупантам.
Окупанти намагаються розігнати мітинг в Куп'янську: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!