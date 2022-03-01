Російська армія розганяє жителів Куп'янська, які вийшли на мітинг із українськими прапорами

У місті Куп'янськ, на Харківщині, яке напередодні здав російським військам мер, люди вийшли на мітинг. Загарбники намагаються їх розігнати.

Проти мирних мешканців, які вийшли на мітинг з українськими прапорами, загарбники застосували димові шашки.

Зауважте Кидаються під колеса з українськими прапорами: у Куп'янську місцеві жителі не здаються

На відміну від міського голови, місцеві мешканці не збираються здаватися російським загарбникам. Куп'янськ прористоїть окупантам.

Окупанти намагаються розігнати мітинг в Куп'янську: дивіться відео

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